«Ахмат» — «Сочи»: онлайн-трансляция матча 13-го тура РПЛ начнётся в 19:30

Сегодня, 27 октября, состоится матч 13-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся грозненский «Ахмат» и «Сочи». Игра пройдёт на стадионе «Ахмат Арена» (Грозный). В качестве главного арбитра встречи выступит Кирилл Левников из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После 12 матчей «Ахмат» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. У клуба из столицы Чечни 16 набранных очков. «Сочи» с пятью очками располагается на последнем месте в РПЛ. Встреча завершает программу 13-го тура Российской Премьер-Лиги.