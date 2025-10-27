Даниил Денисов оценил игру защитника «Спартака» Ву

Футболист московского «Спартака» Даниил Денисов оценил игру защитника красно-белых Кристофера Ву. Камерунец стал игроком «Спартака» в летнее трансферное окно — 2025. В нынешнем сезоне он провёл шесть матчей и сделал одну результативную передачу.

«Ву провёл хороший матч с «Оренбургом». Уверен, что он адаптировался и с каждой игрой будет только прибавлять. С «Оренбургом» сыграли «на ноль» в обороне, что самое главное», — сказал Денисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

«Спартак» после 13 туров Мир Российской Премьер-Лиги набрал 22 очка и занимает пятое место в турнирной таблице. Лидирует в чемпионате «Краснодар» (29).