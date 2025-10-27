Капитан «Реала» Карвахаль обратился к болельщикам после победы над «Барселоной» в Ла Лиге

Защитник и капитан мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль обратился к поклонникам «Королевского клуба» после победы в «эль класико» над «Барселоной» (2:1) в рамках 10-го тура испанской Ла Лиги. Команды играли на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступил Сесар Сото Градо.

«Привет, мадридцы, сегодня мы были свидетелями невероятной атмосферы! Большое вам спасибо, часть этой победы принадлежит вам. Мы должны продолжать в том же духе, мы остаёмся на вершине турнирной таблицы, и давайте добиваться большего!» — сказал Карвахаль в видеообращении, опубликованном пресс-службой «Реала» в соцсети X.

«Реал» занимает первое место в Ла Лиге с 27 очками в 10 матчах. «Барселона» осталась на второй строчке в турнирной таблице с 22 очками. Подопечные Хаби Алонсо увеличили отрыв от главного преследователя в чемпионате Испании до пяти очков.