«Чемпионат» принял участие в организации футбольного праздника для детей Тульской области

«Чемпионат» совместно с «Клубом волонтеров» при поддержке тульского «Арсенала» организовал большой футбольный праздник сразу для трех учреждений Тульской области. Дети из Новомосковской и Суворовской школ-интернатов, а также Гвардейского СРЦ вывели футболистов в рамках проведения очередного тура Футбольной Национальной Лиги между Тульским «Арсеналом» и «Уралом» из Екатеринбурга.

Фото: пресс-служба «Игры твоей мечты»

Перед стартом матча дети создали невероятную атмосферу гостеприимства в «подтрибунке» перед самым стартом игры, аплодируя каждому футболисту, тренерам, судьям и журналистам, которые заходя внутрь стадиона встречались бурными аплодисментами и детскими улыбками. В этот момент на лицах даже самых серьезно настроенных игроков, готовившихся к игре, появлялась улыбка и они с удовольствием хлопали детям в ответ.

Кульминацией праздника стал выход на поле Романа Ильичева, который отдал символический пас игроку Тульского «Арсенала». Дети настолько прониклись атмосферой, что весь матч без устали гнали свою любимую

команду вперед, отвечая своей поддержкой за подаренный им праздник. В конце матча организаторы вручили детям памятные подарки и футболки, в которых они выводили футболистов на игру.

Фото: пресс-служба «Игры твоей мечты»

«Великолепная акция, благодаря которой любимый футбол получили еще несколько десятков новых поклонников. Дети в невероятном восторге от проведенного мероприятия, их глаза светились от счастья, и они до сих пор делятся между собой впечатлениями от проведенного вечера. Ради этого мы все и делаем, чтобы видеть радостные лица детей, вовлекать их в спортивную жизнь и прививать им любовь к спорту. Большое спасибо», — сказал Антон Стременовский, генеральный директор «Игра твоей мечты».