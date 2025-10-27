Винисиус эмоционально отреагировал на победу «Реала» над «Барселоной» в «эль класико»

Крайний нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор эмоционально отреагировал на победу «сливочных» над «Барселоной» в матче 10-го тура Ла Лиги (2:1). Бразилец подчеркнул, что игроки мадридской команды не ставили перед собой цель обидеть футболистов соперника или болельщиков сине-гранатовых.

«У меня есть сообщение для всех мадридистов, особенно для тех, кто приехал на «Бернабеу» и горячо поддерживал нас. Это «класико»: на поле и за его пределами происходит много всего. Мы стараемся сохранять хладнокровие, но не всегда это возможно.

Мы не хотели никого обидеть — ни молодых игроков, ни болельщиков. Мы знаем, что после выхода на поле должны быть самими собой. Сегодня у нас получилось. Да здравствует «Мадрид», — приводит слова Винисиуса инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.