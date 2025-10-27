Винисиус эмоционально отреагировал на победу «Реала» над «Барселоной» в «эль класико»

Крайний нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор эмоционально отреагировал на победу «сливочных» над «Барселоной» в матче 10-го тура Ла Лиги (2:1). Бразилец подчеркнул, что игроки мадридской команды не ставили перед собой цель обидеть футболистов соперника или болельщиков сине-гранатовых.
«У меня есть сообщение для всех мадридистов, особенно для тех, кто приехал на «Бернабеу» и горячо поддерживал нас. Это «класико»: на поле и за его пределами происходит много всего. Мы стараемся сохранять хладнокровие, но не всегда это возможно.
Мы не хотели никого обидеть — ни молодых игроков, ни болельщиков. Мы знаем, что после выхода на поле должны быть самими собой. Сегодня у нас получилось. Да здравствует «Мадрид», — приводит слова Винисиуса инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.
- 27 октября 2025
-
11:23
-
11:15
-
11:13
-
10:59
-
10:57
-
10:49
-
10:42
-
10:36
-
10:30
-
10:20
-
10:18
-
10:17
-
10:17
-
10:03
-
09:59
-
09:56
-
09:47
-
09:36
-
09:30
-
09:25
-
09:20
-
09:10
-
08:54
-
08:46
-
08:32
-
08:31
-
08:30
-
08:03
-
08:00
-
07:35
-
07:18
-
07:15
-
06:24
-
06:01
-
05:55