ПАОК — Волос, результат матча 26 октября 2025, счёт 3:0, 8-й тур Суперлиги Греции — 2025/2026

ПАОК лидирует в чемпионате Греции после 8-го тура, Оздоев оформил дубль с «Волосом»
Комментарии

Греческий ПАОК, в составе которого выступают россияне Магомед Оздоев и Фёдор Чалов, поднялся на первое место в турнирной таблице Суперлиги после победы над «Волосом» в 8-м туре чемпионата. Команды играли на стадионе «Тумба» (Салоники). Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

Греция — Суперлига . 8-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 20:30 МСК
ПАОК
Салоники
Окончен
3 : 0
Волос
Волос
1:0 Якумакис – 49'     2:0 Оздоев – 73'     3:0 Оздоев – 80'    

Магомед Оздоев отличился на 73-й и 80-й минутах. Россиянин провёл на поле весь матч. Первый гол, ставший в итоге победным, записал на свой счёт нападающий Георгиос Якумакис. Форвард Фёдор Чалов провёл всю игру на скамейке запасных.

Всего у ПАОКа 20 очков в восьми матчах на старте сезона. Занимающий второе место «Олимпиакос» имеет в своём активе 19 очков. Тройку лидеров с 16 очками замыкает АЕК.

Календарь греческой Суперлиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица греческой Суперлиги сезона-2025/2026
