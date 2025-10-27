ПАОК лидирует в чемпионате Греции после 8-го тура, Оздоев оформил дубль с «Волосом»

Греческий ПАОК, в составе которого выступают россияне Магомед Оздоев и Фёдор Чалов, поднялся на первое место в турнирной таблице Суперлиги после победы над «Волосом» в 8-м туре чемпионата. Команды играли на стадионе «Тумба» (Салоники). Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

Магомед Оздоев отличился на 73-й и 80-й минутах. Россиянин провёл на поле весь матч. Первый гол, ставший в итоге победным, записал на свой счёт нападающий Георгиос Якумакис. Форвард Фёдор Чалов провёл всю игру на скамейке запасных.

Всего у ПАОКа 20 очков в восьми матчах на старте сезона. Занимающий второе место «Олимпиакос» имеет в своём активе 19 очков. Тройку лидеров с 16 очками замыкает АЕК.