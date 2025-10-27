Виктор Гусев: в США тоже есть как очень хорошие, так и очень плохие люди

Известный футбольный комментатор Виктор Гусев поделился впечатлениями от своих поездок в США.

«Впервые я оказался в Штатах ещё в августе 1975-го — на следующий год США праздновали 200-летие. Нас, 10 студентов московского иняза, перебросили по обмену в университет Олбани, столицы штата Нью-Йорк. Эти четыре месяца были совершенно незабываемые: другая культура, очень хорошие люди. Я, 19-летний, просто влюбился в улыбающихся, доброжелательных американцев! Потом, гораздо позже, уже начав с ними плотно работать, понял, что там, как и в любой другой нации, есть и очень хорошие, и очень плохие люди. Так вот, о 200-летии. Под конец четвёртого месяца американцы предложили нам задержаться до юбилея Америки. Готовы были всё оплатить.

Из иняза ответили: пускай ребята сами проголосуют. И в этом голосовании, мы, пожелавшие задержаться в Штатах, проиграли 4:6. Позже выяснилось, что кто-то из этих шестерых испугался — подумал, что провокация. Совершенно другое было время. Жизнь Советского Союза со всей его идеологией в полном разгаре. Я люблю Америку, но с годами восторженное отношение к ней сменилось просто нормальным и добрым. К 1994 году я уже всё там знал, а мой «английский» английский превратился в «американский» английский. Поэтому сюрпризов никаких не было. До сих пор с некоторыми американцами переписываюсь — в следующем году исполнится полвека, как мы познакомились», — рассказал Гусев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.