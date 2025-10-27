Хавбек «Реала» Камавинга иронично высказался о своей роли в «класико» с «Барселоной»

Полузащитник мадридского «Реала» Эдуарду Камавинга с иронией высказался о своей роли в победном для «Королевского клуба» «эль класико» с «Барселоной» (2:1) в рамках 10-го тура Ла Лиги. Команды играли на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступил Сесар Сото Градо.

«Новая позиция открыта, правый вингер», — написал после игры Камавинга в своём аккаунте в соцсети X.

Всего Камавинга провёл 188 матчей за мадридский «Реал». Часть из них — на позиции центрального полузащитника, часть — на левом фланге обороны. В матче с «Барселоной» француз эпизодически появлялся на правом фланге атаки.