Хавбек «Реала» Камавинга иронично высказался о своей роли в «класико» с «Барселоной»
Полузащитник мадридского «Реала» Эдуарду Камавинга с иронией высказался о своей роли в победном для «Королевского клуба» «эль класико» с «Барселоной» (2:1) в рамках 10-го тура Ла Лиги. Команды играли на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступил Сесар Сото Градо.
Испания — Примера . 10-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 1
Барселона
Барселона
1:0 Мбаппе – 22' 1:1 Лопес Мартин – 38' 2:1 Беллингем – 43'
Удаления: нет / Педри – 90+10'
«Новая позиция открыта, правый вингер», — написал после игры Камавинга в своём аккаунте в соцсети X.
Всего Камавинга провёл 188 матчей за мадридский «Реал». Часть из них — на позиции центрального полузащитника, часть — на левом фланге обороны. В матче с «Барселоной» француз эпизодически появлялся на правом фланге атаки.
Комментарии
