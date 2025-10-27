Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хавбек «Реала» Камавинга иронично высказался о своей роли в «класико» с «Барселоной»

Хавбек «Реала» Камавинга иронично высказался о своей роли в «класико» с «Барселоной»
Комментарии

Полузащитник мадридского «Реала» Эдуарду Камавинга с иронией высказался о своей роли в победном для «Королевского клуба» «эль класико» с «Барселоной» (2:1) в рамках 10-го тура Ла Лиги. Команды играли на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступил Сесар Сото Градо.

Испания — Примера . 10-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 1
Барселона
Барселона
1:0 Мбаппе – 22'     1:1 Лопес Мартин – 38'     2:1 Беллингем – 43'    
Удаления: нет / Педри – 90+10'

«Новая позиция открыта, правый вингер», — написал после игры Камавинга в своём аккаунте в соцсети X.

Всего Камавинга провёл 188 матчей за мадридский «Реал». Часть из них — на позиции центрального полузащитника, часть — на левом фланге обороны. В матче с «Барселоной» француз эпизодически появлялся на правом фланге атаки.

Материалы по теме
«Реал» забил слишком мало. Ямаль — апофеоз провала «Барсы», а ярость Винисиуса понятна
«Реал» забил слишком мало. Ямаль — апофеоз провала «Барсы», а ярость Винисиуса понятна
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android