Терри высказался о поражении «Челси» от «Сандерленда» после победы над «Ливерпулем»

Бывший защитник и капитан «Челси» Джон Терри прокомментировал поражение «синих» в матче с новичком английской Премьер-лиги «Сандерлендом» (1:2) в 9-м туре АПЛ. Команды играли на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне.

Англия — Премьер-лига . 9-й тур
25 октября 2025, суббота. 17:00 МСК
Челси
Лондон
Окончен
1 : 2
Сандерленд
Сандерленд
1:0 Гарначо – 4'     1:1 Изидор – 22'     1:2 Тальби – 90+3'    

«Проиграть «Сандерленду» после упорной борьбы с «Ливерпулем» и «Форест» — думаю, это связано с неопытностью состава. Учитывая, что у нас более молодая команда, это будет стоить нам того, что в итоге мы не сможем претендовать на титул», — приводит слова Терри CFCPys в соцсети X со ссылкой на TikTok экс-футболиста.

«Челси» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Англии. У команды 14 очков в девяти встречах. В двух предшествующих поражению от «Сандерленда» турах «Челси» одержал победы над «Ливерпулем» (2:1) и «Ноттингем Форест» (3:0).

