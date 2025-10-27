Терри высказался о поражении «Челси» от «Сандерленда» после победы над «Ливерпулем»

Бывший защитник и капитан «Челси» Джон Терри прокомментировал поражение «синих» в матче с новичком английской Премьер-лиги «Сандерлендом» (1:2) в 9-м туре АПЛ. Команды играли на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне.

«Проиграть «Сандерленду» после упорной борьбы с «Ливерпулем» и «Форест» — думаю, это связано с неопытностью состава. Учитывая, что у нас более молодая команда, это будет стоить нам того, что в итоге мы не сможем претендовать на титул», — приводит слова Терри CFCPys в соцсети X со ссылкой на TikTok экс-футболиста.

«Челси» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Англии. У команды 14 очков в девяти встречах. В двух предшествующих поражению от «Сандерленда» турах «Челси» одержал победы над «Ливерпулем» (2:1) и «Ноттингем Форест» (3:0).