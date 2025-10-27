«Думаю, получилось неплохо». Слишкович — о своей работе в «Спартаке»

Бывший главный тренер «Оренбурга» и «Спартака» Владимир Слишкович высказался о своей работе во главе красно-белых. В московском «Спартаке» Слишкович работал ассистентом Гильермо Абаскаля с 17 июня 2022 года. 14 апреля 2024 года после ухода Абаскаля с поста главного тренера «Спартака» стал исполнять его обязанности.

«Когда я возглавил команду, мне клуб сказал, эти два месяца постараться максимально помочь команде, попытаться добиться максимального результата во всех турнирах. Думаю, получилось неплохо», — сказал Слишкович в выпуске на YouTube-канале «Спартак Шоу».

С октября 2024 по октябрь 2025-го Слишкович возглавлял «Оренбург».