КДК РФС рассмотрит скандирование оскорблений болельщиками «Зенита» в игре с «Динамо»

Глава Контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц рассказал, что организация рассмотрит скандирование оскорблений болельщиками «Зенита» в игре 13-го тура Мир РПЛ с московским «Динамо».

«По матчу «Зенит» — «Динамо» рассмотрим скандирование болельщиками «Зенита» оскорбительных выражений», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Матч между «Зенитом» и «Динамо» состоялся накануне, 26 октября. Победу со счётом 2:1 одержали сине-бело-голубые. По состоянию на сегодняшний день «Зенит» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков. «Динамо» — девятое (16).