Эрлинг Холанд обратился к болельщикам «Манчестер Сити» после поражения от «Астон Виллы»

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд обратился к поклонникам клуба после поражения от «Астон Виллы» (0:1) в матче 9-го тура английской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме. Единственный мяч в игре забил защитник Мэтти Кэш.

«Тяжёлое место, сильный соперник. Спасибо всем, кто приехал», — написал Холанд в своём аккаунте в соцсети X.

После девяти туров «горожане» занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии. В активе подопечных Хосепа Гвардиолы 16 набранных очков. Отставание от лидирующего «Арсенала» составляет шесть очков. У «Астон Виллы» теперь 15 очков, команда занимает восьмое место.