Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Появились первые комментарии похитителей Андрея Мостового

Появились первые комментарии похитителей Андрея Мостового
Аудио-версия:
Комментарии

Стало известно, кто пытался похитить футболиста «Зенита» Андрея Мостового. На преступление пошли трое студентов Морской академии. Они получили заказ через соцсети от анонимного пользователя с никнеймом «Сатанист». Планировалось похищение с целью вымогательства, утверждает телеграм-канал «Mash на спорте».

Один из задержанных «похитителей» на допросе признался, что пошёл на преступлений ради денег.

«Мне нужны были деньги, потому что у отца была операция… Мне предложил работу человек. Заработать денег спортсменам. Меня связали со Славой, он предложил работу. После этого мы начали с ним работать. Слава Сатанист. Я не знаю, кто это. Голоса ни разу не слышал, общались через мессенджер «Телеграм», – приводит слова задержанного «РЕН ТВ».

Другой задержанный поведал, с какой целью было совершено покушение.

«Наша цель была похитить человека и раскрутить его на деньги. Спросить банки, криптовалюту, биржу и перевести по реквизитам, которые нам скинули в «Телеграм», – признался второй задержанный.

Материалы по теме
Опубликовано видео попытки похищения футболиста «Зенита» Андрея Мостового
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android