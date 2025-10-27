Появились первые комментарии похитителей Андрея Мостового

Стало известно, кто пытался похитить футболиста «Зенита» Андрея Мостового. На преступление пошли трое студентов Морской академии. Они получили заказ через соцсети от анонимного пользователя с никнеймом «Сатанист». Планировалось похищение с целью вымогательства, утверждает телеграм-канал «Mash на спорте».

Один из задержанных «похитителей» на допросе признался, что пошёл на преступлений ради денег.

«Мне нужны были деньги, потому что у отца была операция… Мне предложил работу человек. Заработать денег спортсменам. Меня связали со Славой, он предложил работу. После этого мы начали с ним работать. Слава Сатанист. Я не знаю, кто это. Голоса ни разу не слышал, общались через мессенджер «Телеграм», – приводит слова задержанного «РЕН ТВ».

Другой задержанный поведал, с какой целью было совершено покушение.

«Наша цель была похитить человека и раскрутить его на деньги. Спросить банки, криптовалюту, биржу и перевести по реквизитам, которые нам скинули в «Телеграм», – признался второй задержанный.