Никита Чернов — об игре «Спартака»: важен счёт на табло, а игра забудется
Защитник самарских «Крыльев Советов» Никита Чернов высказался об игре московского «Спартака» в этом сезоне Мир РПЛ. В матче 13-го тура чемпионата России красно-белые обыграли «Оренбург» со счётом 1:0. Права на Чернова принадлежат «Спартаку», за «Крылья» он выступает в аренде.
Мир Российская Премьер-лига . 13-й тур
25 октября 2025, суббота. 14:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Угальде – 67'
— За «Спартаком» следишь?
— Да, смотрел.
— Как тебе их игра? Можно сказать, что они мучатся?
— Ну, не знаю. ЦСКА вроде тоже мучились. Главное — результат. Игру забудут, а результат останется. Такие матчи тоже должны быть. Думаю, что важен счёт на табло, а там без разницы, — сказал Чернов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
