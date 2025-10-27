Никита Чернов — об игре «Спартака»: важен счёт на табло, а игра забудется

Защитник самарских «Крыльев Советов» Никита Чернов высказался об игре московского «Спартака» в этом сезоне Мир РПЛ. В матче 13-го тура чемпионата России красно-белые обыграли «Оренбург» со счётом 1:0. Права на Чернова принадлежат «Спартаку», за «Крылья» он выступает в аренде.

— За «Спартаком» следишь?

— Да, смотрел.

— Как тебе их игра? Можно сказать, что они мучатся?

— Ну, не знаю. ЦСКА вроде тоже мучились. Главное — результат. Игру забудут, а результат останется. Такие матчи тоже должны быть. Думаю, что важен счёт на табло, а там без разницы, — сказал Чернов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.