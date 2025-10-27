Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Никита Чернов — об игре «Спартака»: важен счёт на табло, а игра забудется

Никита Чернов — об игре «Спартака»: важен счёт на табло, а игра забудется
Комментарии

Защитник самарских «Крыльев Советов» Никита Чернов высказался об игре московского «Спартака» в этом сезоне Мир РПЛ. В матче 13-го тура чемпионата России красно-белые обыграли «Оренбург» со счётом 1:0. Права на Чернова принадлежат «Спартаку», за «Крылья» он выступает в аренде.

Мир Российская Премьер-лига . 13-й тур
25 октября 2025, суббота. 14:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
Оренбург
Оренбург
1:0 Угальде – 67'    

— За «Спартаком» следишь?
— Да, смотрел.

— Как тебе их игра? Можно сказать, что они мучатся?
— Ну, не знаю. ЦСКА вроде тоже мучились. Главное — результат. Игру забудут, а результат останется. Такие матчи тоже должны быть. Думаю, что важен счёт на табло, а там без разницы, — сказал Чернов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Материалы по теме
«Думаю, получилось неплохо». Слишкович — о своей работе в «Спартаке»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android