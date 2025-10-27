Скидки
«Это будет явное усиление». В «Динамо» рассказали о возможных трансферах в зимнее окно

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров заявил, что руководство клуба примет решение о возможных приобретениях в зимнее трансферное окно ближе к концу года. Бело-голубые по состоянию на сегодняшний день занимают девятое место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 16 очков. Накануне, 26 октября, «Динамо» проиграло «Зениту» (1:2) в матче 13-го тура чемпионата России.

«Напомню, что мы зимой ожидаем возвращения Луиса Чавеса, Артура Гомеса, должен вернуться Денис Макаров. Большая группа футболистов, которые сейчас травмированы, в том числе на длительной период, и ещё не принимали участия в тренировочном процессе с новым тренерским штабом, вернутся. Это будет явное усиление!

Мы рассчитываем усилиться теми футболистами, которые сейчас восстанавливаются. Решение [по возможному усилению] будет приниматься, исходя из перформанса текущего состава команды и потерь, которых, надеюсь, не будет», — приводит слова Пивоварова «РИА Новости Спорт».

КДК РФС рассмотрит скандирование оскорблений болельщиками «Зенита» в игре с «Динамо»
