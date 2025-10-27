Скидки
У Мбаппе 12 голов в играх с «Барселоной» — больше в XXI веке только у Роналду и Бензема

У Мбаппе 12 голов в играх с «Барселоной» — больше в XXI веке только у Роналду и Бензема
Комментарии

Гол форварда «Реала» Килиана Мбаппе в ворота «Барселоны» (2:1) в «эль класико» в рамках 10-го тура Ла Лиги стал для француза 12-м в ворота сине-гранатовых в девяти встречах. Только соотечественник Мбаппе Карим Бензема и португалец Криштиану Роналду забили в ворота каталонцев больше мячей в XXI веке.

Испания — Примера . 10-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 1
Барселона
Барселона
1:0 Мбаппе – 22'     1:1 Лопес Мартин – 38'     2:1 Беллингем – 43'    
Удаления: нет / Педри – 90+10'

На счету Роналду 20 голов «Барселоне». На это ему понадобилось 34 игры. Бензема отличился 16 раз в 46 «эль-класико», в которых принимал участие.

«Реал» занимает первое место в Ла Лиге с 27 очками в 10 матчах. «Барселона» осталась на второй строчке в турнирной таблице с 22 очками. Подопечные Хаби Алонсо увеличили отрыв от главного преследователя в чемпионате Испании до пяти очков.

