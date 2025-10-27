Первый тренер Мостового высказался о попытке похищения нападающего

Первый тренер нападающего «Зенита» Андрея Мостового Дмитрий Митрофанов прокомментировал информацию о попытке похищения игрока сине-бело-голубых.

«Соглашусь, что в 2025 году подобные вещи — дикость. Я прочитал новости об Андрее — для меня это просто шок. Я же смотрел вчера игру с «Динамо», понимаете? И красивый гол Андрея видел. Слава богу, что всё обошлось. Могло закончиться хуже. Я желаю Андрею психологического равновесия. После таких нападений как ходить по улицам? Нанимать охранников?

То, что Андрей после таких событий вышел с «Динамо» и забил, говорит о сильном характере. В какой-то мере даже подвиг выйти на матч в такой ситуации. Отмечу, что в последних матчах Андрей был одним из лидеров. Да, не было голов, но он очень много снабжал партнёров мячом. Он — молодец», — сказал Митрофанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.