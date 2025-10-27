Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Первый тренер Мостового: хочется, чтобы Андрей проявил себя в Европе — у него получится

Первый тренер Мостового: хочется, чтобы Андрей проявил себя в Европе — у него получится
Аудио-версия:
Комментарии

Дмитрий Митрофанов, первый тренер форварда «Зенита» Андрея Мостового, рассказал, что ждёт переезда 27-летнего форварда в Европу, а также назвал чемпионаты, которые, по его мнению, являются наиболее подходящими для футболиста.

«Жду, когда Андрей уедет играть в Европу. Очень хочется, чтобы он там себя проявил. Думаю, у него получится. Он доказал, что у него крепкий характер и есть способность справляться с бедами. Андрею стилистически подошли бы испанский и итальянский чемпионаты. При этом он крепкий и держит борьбу. Нужно туда, где будет возможность проявить себя, а не сразу в когорту звёзд. У Андрея уже такой возраст, когда он выходит на свой пик. При наличии предложений на его месте я бы попробовал», — сказал Митрофанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Андрей Мостовой выступает за «Зенит» с февраля 2019 года. В текущем сезоне на счету россиянина пять голов и две результативные передачи в 13 матчах РПЛ.

Материалы по теме
«Зенит» и «Динамо» дали огня! Как же шикарно раскатали Глушенков и Мостовой! Видео
«Зенит» и «Динамо» дали огня! Как же шикарно раскатали Глушенков и Мостовой! Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android