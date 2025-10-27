Скидки
Валерий Непомнящий: «Зенит» выиграл по делу, но «Динамо» с Карпиным на верном пути

Известный российский тренер Валерий Непомнящий высказался по итогам центрального матча 13-го тура Мир РПЛ между санкт-петербургским «Зенитом» и московским «Динамо» (2:1).

Мир Российская Премьер-лига . 13-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Бителло – 26'     1:1 Мостовой – 42'     2:1 Мантуан – 71'    

«Результат абсолютно закономерен. «Зенит» сейчас выглядит стройной и понятной командой. «Динамо» же находится в поиске себя. У «Динамо» все нервничают. При этом команда на верном пути. У игроков есть желание делать то, что от них требует Карпин. Сразу эти вопросы не решаются. Когда Карпин начинал в «Ростове», тоже было всё непросто, но потом наладилось. Да, с устоявшимися игроками тяжело структурировать игру, но Карпин это сделает. «Зенит» выиграл по делу, но «Динамо» с Карпиным на верном пути», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

