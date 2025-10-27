Де Йонг: если Карвахаль хотел поговорить с Ямалем, он мог сделать это наедине
Поделиться
Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг раскритиковал жест капитана «Реала» Даниэля Карвахаля в адрес форварда каталонцев Ламина Ямаля после «эль класико» в 10-м туре Ла Лиги, в котором «сливочные» одержали победу со счётом 2:1. После игры защитник жестом призвал соперника помолчать.
Испания — Примера . 10-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 1
Барселона
Барселона
1:0 Мбаппе – 22' 1:1 Лопес Мартин – 38' 2:1 Беллингем – 43'
Удаления: нет / Педри – 90+10'
«Если Карвахаль хотел поговорить с Ламином, он мог сделать это наедине. Если он считает, что не стоит делать подобные заявления, пусть позвонит. Они же товарищи по сборной Испании, знают друг друга. Зачем устраивать сцену на поле?» — приводит слова де Йонга издание ESPN.
Перед матчем с «Реалом» Ламин Ямаль обвинил мадридский клуб в жульничестве во время эфира на YouTube-канале испанской медиалиги, организованной экс-защитником сине-гранатовых Жераром Пике.
Материалы по теме
Комментарии
- 27 октября 2025
-
12:56
-
12:50
-
12:40
-
12:31
-
12:30
-
12:21
-
12:18
-
12:12
-
12:04
-
12:00
-
12:00
-
11:53
-
11:45
-
11:35
-
11:34
-
11:30
-
11:28
-
11:23
-
11:15
-
11:13
-
10:59
-
10:57
-
10:49
-
10:42
-
10:36
-
10:30
-
10:20
-
10:18
-
10:17
-
10:17
-
10:03
-
09:59
-
09:56
-
09:47
-
09:36