Де Йонг: если Карвахаль хотел поговорить с Ямалем, он мог сделать это наедине

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг раскритиковал жест капитана «Реала» Даниэля Карвахаля в адрес форварда каталонцев Ламина Ямаля после «эль класико» в 10-м туре Ла Лиги, в котором «сливочные» одержали победу со счётом 2:1. После игры защитник жестом призвал соперника помолчать.

«Если Карвахаль хотел поговорить с Ламином, он мог сделать это наедине. Если он считает, что не стоит делать подобные заявления, пусть позвонит. Они же товарищи по сборной Испании, знают друг друга. Зачем устраивать сцену на поле?» — приводит слова де Йонга издание ESPN.

Перед матчем с «Реалом» Ламин Ямаль обвинил мадридский клуб в жульничестве во время эфира на YouTube-канале испанской медиалиги, организованной экс-защитником сине-гранатовых Жераром Пике.