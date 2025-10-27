Скидки
Главная Футбол Новости

Де Йонг: если Карвахаль хотел поговорить с Ямалем, он мог сделать это наедине

Де Йонг: если Карвахаль хотел поговорить с Ямалем, он мог сделать это наедине
Комментарии

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг раскритиковал жест капитана «Реала» Даниэля Карвахаля в адрес форварда каталонцев Ламина Ямаля после «эль класико» в 10-м туре Ла Лиги, в котором «сливочные» одержали победу со счётом 2:1. После игры защитник жестом призвал соперника помолчать.

Испания — Примера . 10-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 1
Барселона
Барселона
1:0 Мбаппе – 22'     1:1 Лопес Мартин – 38'     2:1 Беллингем – 43'    
Удаления: нет / Педри – 90+10'

«Если Карвахаль хотел поговорить с Ламином, он мог сделать это наедине. Если он считает, что не стоит делать подобные заявления, пусть позвонит. Они же товарищи по сборной Испании, знают друг друга. Зачем устраивать сцену на поле?» — приводит слова де Йонга издание ESPN.

Перед матчем с «Реалом» Ламин Ямаль обвинил мадридский клуб в жульничестве во время эфира на YouTube-канале испанской медиалиги, организованной экс-защитником сине-гранатовых Жераром Пике.

