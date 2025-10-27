Гусев: Романцев считал пресс-конференции ерундой и отправлял на них менеджера сборной

Бывший пресс-атташе сборной России, а ныне известный комментатор Виктор Гусев рассказал о взаимоотношениях с легендарным советским тренером Олегом Романцевым.

«С Романцевым у нас сейчас очень хорошие отношения, но они установились позже. Тогда же, в Японии и Корее, Олег Иванович был весь в себе. На пресс-конференции отправлял Сашу Полинского, менеджера сборной. И тот отдувался перед журналистами. Его атаковали: «Где тренер сборной?» Он звал Гершковича. Сам Романцев считал все эти брифинги какой-то ерундой. Я жил своей жизнью, общался с футболистами, приглашал журналистов.

Особых пересечений с Романцевым не было. С ним запомнилась одна сцена. Обыграй мы бельгийцев, выходили бы на Бразилию. Но мы проиграли. В раздевалке Олег Иванович отозвал в сторонку Гершковича. Одетые, они пошли в душевую. Через две минуты Романцев вернулся с объявлением: «Мы с Михаилом покидаем сборную, потому что задача не выполнена». Меня это особо не касалось: я был сотрудником Первого канала, а контракт с РФС был рассчитан только на период Евро-2002», — рассказал Гусев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.