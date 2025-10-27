«Настоящий мужичок». Непомнящий — о голе Мостового «Динамо» после попытки похищения

Известный российский тренер Валерий Непомнящий высказался о попытке похищения футболиста «Зенита» Андрея Мостового. В матче 13-го тура Мир РПЛ Мостовой забил гол.

«В обществе всегда были белые и чёрные пятна — это никуда не денется. Этот момент стал резонансом, но главное, что поймали преступников. У нас не стерильное общество, никуда не деться. Я к этому спокойно отношусь — может, потому что пережил 1990-е, где всё было гораздо страшнее. Сейчас уже нормально. Я вижу, что преступникам никуда не деться — столько камер! Мы на них ругаемся, а это такая польза.

Андрей держится в таких условиях. Мне кажется, он настоящий мужичок. Он постоянно завоёвывает себе место в составе, с честью выходит из этой ситуации. Даже выходя на замену, он решает многие вопросы. В нём много мужского», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.