«Впервые сыграл на таком большом стадионе». Вратарь «Динамо» Расулов — о матче с «Зенитом»
Поделиться
Голкипер «Динамо» Курбан Расулов высказался по итогам матча 13-го тура Мир РПЛ с «Зенитом». Москвичи проиграли в Санкт-Петербурге со счётом 1:2.
Мир Российская Премьер-лига . 13-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Бителло – 26' 1:1 Мостовой – 42' 2:1 Мантуан – 71'
«Приятно, что доверили выйти в важной игре. Впервые в жизни сыграл на таком большом стадионе. Ещё и при таком количестве зрителей — 43 тысячи пришло. Это вообще супер. Только приятные эмоции. Хочу больше играть и показывать себя.
Что касается эпизода с моей жёлтой карточкой, я всё, что происходило вокруг, не видел. Смотрел на мяч, хотел сыграть в мяч. Но арбитр показал красную. В моменте расстроился, не хотелось. Рад, что посмотрели повтор и всё отменили», — сказал Расулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.
Материалы по теме
Комментарии
- 27 октября 2025
-
13:00
-
12:56
-
12:50
-
12:40
-
12:31
-
12:30
-
12:21
-
12:18
-
12:12
-
12:04
-
12:00
-
12:00
-
11:53
-
11:45
-
11:35
-
11:34
-
11:30
-
11:28
-
11:23
-
11:15
-
11:13
-
10:59
-
10:57
-
10:49
-
10:42
-
10:36
-
10:30
-
10:20
-
10:18
-
10:17
-
10:17
-
10:03
-
09:59
-
09:56
-
09:47