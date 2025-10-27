«Впервые сыграл на таком большом стадионе». Вратарь «Динамо» Расулов — о матче с «Зенитом»

Голкипер «Динамо» Курбан Расулов высказался по итогам матча 13-го тура Мир РПЛ с «Зенитом». Москвичи проиграли в Санкт-Петербурге со счётом 1:2.

«Приятно, что доверили выйти в важной игре. Впервые в жизни сыграл на таком большом стадионе. Ещё и при таком количестве зрителей — 43 тысячи пришло. Это вообще супер. Только приятные эмоции. Хочу больше играть и показывать себя.

Что касается эпизода с моей жёлтой карточкой, я всё, что происходило вокруг, не видел. Смотрел на мяч, хотел сыграть в мяч. Но арбитр показал красную. В моменте расстроился, не хотелось. Рад, что посмотрели повтор и всё отменили», — сказал Расулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.