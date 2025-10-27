«Договорённостей нет». В «Акроне» ответили на вопрос о будущем Артёма Дзюбы

Спортивный директор «Акрона» Антон Чистяков высказался о возможном продлении контракта с форвардом команды Артёмом Дзюбой. Действующее соглашение с 37-летним футболистом подходит к концу летом 2026 года.

— Артём Дзюба говорил о том, что, вероятно, играет последний год. Или есть какие-то договорённости по будущему?

— Нет договорённостей. Ситуация аналогична прошлому сезону, после которого он продлил контракт. Сядем и спокойно поговорим. Пока прошло только чуть больше трети чемпионата, — приводит слова Чистякова «РБ Спорт».

Артём Дзюба выступает за «Акрон» с сентября 2024 года. В текущем сезоне на счету нападающего четыре гола и две результативные передачи в 13 матчах Мир Российской Премьер-Лиги.