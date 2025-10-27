Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Договорённостей нет». В «Акроне» ответили на вопрос о будущем Артёма Дзюбы

«Договорённостей нет». В «Акроне» ответили на вопрос о будущем Артёма Дзюбы
Комментарии

Спортивный директор «Акрона» Антон Чистяков высказался о возможном продлении контракта с форвардом команды Артёмом Дзюбой. Действующее соглашение с 37-летним футболистом подходит к концу летом 2026 года.

Артём Дзюба говорил о том, что, вероятно, играет последний год. Или есть какие-то договорённости по будущему?
— Нет договорённостей. Ситуация аналогична прошлому сезону, после которого он продлил контракт. Сядем и спокойно поговорим. Пока прошло только чуть больше трети чемпионата, — приводит слова Чистякова «РБ Спорт».

Артём Дзюба выступает за «Акрон» с сентября 2024 года. В текущем сезоне на счету нападающего четыре гола и две результативные передачи в 13 матчах Мир Российской Премьер-Лиги.

Жми на газ в гонке за PS5! Играй в «Фанатский Экспресс»!
Жми на газ в гонке за PS5! Играй в «Фанатский Экспресс»!
ИГРАТЬ
Реклама
Рекламодатель: Реклама. 18+. ООО «Фортуна». ИНН 6164205110
2Ranymt44Dw
Материалы по теме
У «Локо» вместо первого места — потеря с аутсайдером! И минус важный игрок перед «Зенитом»
У «Локо» вместо первого места — потеря с аутсайдером! И минус важный игрок перед «Зенитом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android