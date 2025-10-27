«Не нравится его манера поведения». Игрок «Динамо» Рубенс назвал Глушенкова провокатором

Футболист московского «Динамо» Рубенс рассказал о провокациях со стороны нападающего «Зенита» Максима Глушенкова. Бело-голубые проиграли команде Сергея Семака (1:2) в матче 13-го тура Мир РПЛ, который состоялся накануне, 26 октября.

— У вас была конфронтация с Глушенковым. Что произошло?

— Это часть футбола. Ему нравится провоцировать, разговаривать во время матча. После того как они нам забили первый гол, Максим подошёл ко мне и начал провоцировать, что-то сказал, но я вообще ничего не понял.

— Хотелось ли вам поговорить с ним после матча?

— Я не его друг, у нас нет с ним никаких отношений. Мне не нравится его манера поведения и провокации, но это часть футбола, — приводит слова Рубенса «РБ Спорт».

«Зенит» по состоянию на сегодняшний день занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, «Динамо» — девятое.