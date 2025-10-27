Скидки
Спортивный директор «Акрона»: слова Дзюбы? Трансферы с этим не связаны

Аудио-версия:
Спортивный директор «Акрона» Антон Чистяков заявил, что трансферы тольяттинцев в последние дни летнего окна никак не связаны с критикой со стороны форварда Артёма Дзюбы. 24 августа во время общения с прессой нападающий призвал руководство клуба усилить состав.

— Как отнеслись к тем критическим замечаниям по поводу трансферов? Связано это или нет, но после спича Артёма трансферы и пошли.
— С этим трансферы не связаны. Мы в первую очередь отталкивались не от количества футболистов, которых нужно было привести, а от их качества и усиления конкретных позиций. Так получилось, что новички появились под конец окна. Да, хотели раньше. Но где-то завышенные условия сделки, где-то политика. Политика очень сильно влияет. И не только на сделки с Европой, но и с Южной Америкой. Кого-то семьи не отпускают, — приводит слова Чистякова «РБ Спорт».

В летнее трансферное окно состав «Акрона» пополнили девять футболистов. В их числе защитник сборной Боливии Роберто Фернандес, экс-полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович и арендованный у «Ференцвароша» вингер Эдгар Севикян.

