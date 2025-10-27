Вратарь «Динамо» Лещук: судейские трактовки мне не всегда понятны

Голкипер московского «Динамо» Игорь Лещук ответил на вопрос о судействе в Мир Российской Премьер-Лиге после поражения от «Зенита» (1:2) в матче 13-го тура РПЛ. Команды играли на стадионе «Газпром Арена». В качестве главного арбитра встречу обслуживал Алексей Сухой.

«Судейские трактовки мне не всегда понятны, но у них есть своя комиссия. Пусть делают выводы, правильно или неправильно действовал судья. Конечно, в каждой игре, в любых спорных моментах все будут недовольны: и мы, и соперник. Тоже хочется какого-то преимущества в свой адрес. Но что касается игры с «Зенитом», не готов оценивать судейство», — сказал Лещук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

После 13 матчей «Динамо» занимает девятое место в турнирной таблице. В активе бело-голубых 16 набранных очков.