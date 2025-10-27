Гусев: дочь сказала, что назвать так автобиографию — это совершить социальное самоубийство

Известный комментатор Виктор Гусев высказался о том, что его автобиографическая книга называлась «Нефартовый».

— Вас обижали, злили, расстраивали напоминания про «нефартового Гусева»?

— Я к этому привык. Со временем сам себя убедил, что это свидетельство популярности. Но в целом эта аура на работу не влияла. Я же так и назвал свою книгу — «Нефартовый». Изначально она называлась «От кромки льда до кромки поля». Первое — отсылка не только к хоккею, но и к спасательной антарктической экспедиции в молодости. Но в издательстве сказали: «Если мы это поместим на обложку — закроет всё лицо. Нужно более ёмкое название. У вас есть глава «Нефартовый» — давайте так и назовём книгу». Я сперва опешил: «Да вы что?!» Но меня убедили: «Народ только увидит такое название — расхватает книгу!» Я и согласился. Только старшая дочь Юлия поначалу расстроилась: «Папа, назвать автобиографию «Нефартовый» — это совершить социальное самоубийство». Но книгу раскупили. И я этот ярлык даже начал использовать в каком-то смысле.

Но, конечно, мне неприятна была злая, несправедливая критика в сети. Сейчас-то уже понятно, что и как обычно пишут в интернете, а тогда он только появился. В моей юности было особое отношение к печатному слову. Если написали в газете, значит, это что-то весомое. И это восприятие каким-то образом перенеслось на комментарии в интернете. По мне это серьёзно ударило: «Читал, что о тебе пишут?» Сейчас уже на эти комментарии никто не обращает внимания, а на заре интернета производило неприятное впечатление, — рассказал Гусев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.