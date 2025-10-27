Скидки
Винисиус заявил о желании покинуть «Реал» после замены в матче с «Барселоной» — DAZN

Крайний нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор заявил о желании покинуть команду после замены в матче 10-го тура Ла Лиги с «Барселоной». Об этом сообщает Marca со ссылкой на данные DAZN.

Испания — Примера . 10-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 1
Барселона
Барселона
1:0 Мбаппе – 22'     1:1 Лопес Мартин – 38'     2:1 Беллингем – 43'    
Удаления: нет / Педри – 90+10'

По информации источника, узнав о замене на 72-й минуте встречи, Винисиус выругался, а по по пути в раздевалку бразилец повторял: «Я уйду из команды… Я уйду, мне лучше уйти».

Винисиус выступает за «Реал» с лета 2018 года. В составе «сливочных» форвард стал трёхкратным чемпионом Испании, а также двукратным победителем Лиги чемпионов. Действующий контракт футболиста с мадридским клубом рассчитан до конца июня 2027 года.

