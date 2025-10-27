Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Верной дорогой идёте, товарищи». Непомнящий — о лидерстве «Краснодара» в РПЛ

«Верной дорогой идёте, товарищи». Непомнящий — о лидерстве «Краснодара» в РПЛ
Комментарии

Известный российский тренер Валерий Непомнящий высказался о лидерстве «Краснодара» в чемпионате России. После 13 туров Мир РПЛ «быки» набрали 29 очков и опережают ближайшего преследователя в лице «Локомотива» на два очка.

«Раньше был лозунг с портретом Владимира Ильича Ленина и словами: «Верной дорогой идёте, товарищи». Как раз это применимо к «Краснодару», команда на верном пути. Они не отпускают своего. Если теряешь очки с аутсайдерами, чемпионом тебе не быть. А «Краснодар» их не теряет. Думаю, там всё в порядке и под контролем», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Материалы по теме
«Настоящий мужичок». Непомнящий — о голе Мостового «Динамо» после попытки похищения
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android