«Верной дорогой идёте, товарищи». Непомнящий — о лидерстве «Краснодара» в РПЛ

Известный российский тренер Валерий Непомнящий высказался о лидерстве «Краснодара» в чемпионате России. После 13 туров Мир РПЛ «быки» набрали 29 очков и опережают ближайшего преследователя в лице «Локомотива» на два очка.

«Раньше был лозунг с портретом Владимира Ильича Ленина и словами: «Верной дорогой идёте, товарищи». Как раз это применимо к «Краснодару», команда на верном пути. Они не отпускают своего. Если теряешь очки с аутсайдерами, чемпионом тебе не быть. А «Краснодар» их не теряет. Думаю, там всё в порядке и под контролем», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.