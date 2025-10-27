Скидки
Павел Погребняк высказался о победе «Зенита» над «Динамо»

Известный российский экс-футболист Павел Погребняк высказался о победе «Зенита» в матче 13-го тура Мир Российской Премьер-Лиги над московским «Динамо». Игра проходила в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 2:1 в пользу сине-бело-голубых.

«Зенит» был обязан побеждать, чтобы не отпустить уже на неприличное количество очков «Краснодар» и «Локомотив». Победа была нужна, как воздух. «Зенит» обретает себя. Ход с Энрике в атаке имеет место быть. «Зенит» сейчас набирает обороты. Впереди ждёт захватывающий матч с «Локомотивом», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

