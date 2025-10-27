Курбан Расулов рассказал о конкуренции на вратарской позиции в «Динамо»

Вратарь московского «Динамо» Курбан Расулов высказался о конкуренции с голкиперами Игорем Лещуком и Андреем Лунёвым за место в стартовом составе бело-голубых.

«В нашем вратарском коллективе всё отлично. Только положительная конкуренция. У нас нет такого, что никто ни с кем не общается. Наоборот, все друг друга поддерживают и какие-то игровые эпизоды всегда обсуждают», — сказал Расулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

«Динамо» провело 19 матчей в сезоне-2025/2026 во всех турнирах. Восемь раз место в воротах занимал Андрей Лунёв, шесть раз — Игорь Лещук, Курбан Расулов принял участие в пяти встречах. Белорусский вратарь Андрей Кудравец девять раз попадал в заявку на игры, но на поле не появлялся.