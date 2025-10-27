Скидки
Дзюба — о Батракове: в моё время на улицу с такими волосами было выйти нельзя

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба высказался о полузащитнике «Локомотива» Алексее Батракове. В матче 13-го тура Мир РПЛ железнодорожники сыграли вничью с «Акроном» (1:1), Батраков сделал результативную передачу. Ранее Дзюба выступал за «Локомотив».

Мир Российская Премьер-лига . 13-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Беншимол – 42'     1:1 Монтес – 67'    

— С Жерзино Ньямси у тебя была жёсткая рубка…
— Нормальная, да. Я Жору обожаю, мы с ним всегда с уважением друг к другу. Хорошая, мужская борьба, я такое люблю. Вообще в «Локомотиве» всех был очень рад видеть, поболтать с каждым немножко.

— Подкалывал же наверняка? Того же Батракова?
— Нет, я просто сказал ему: «Привет, крашеный!» В моё время на улицу с такими волосами выходить было нельзя (смеётся). Но сейчас время другое, а ему идёт. Самое главное, Лёше нравится. Надо отдать должное Батракову: голевая у него, плюс Комличенко выводил пасом между ног Эшковалу. Он действительно уже большой мастер, но продолжает развиваться. Я помню его первые тренировки, когда он пришёл ещё щупленьким пацаном. Сейчас возмужал, отлично смотрится, это дорогого стоит. Если в России появляется он, появляется Кисляк, значит, есть ещё в нашей стране бриллиантики. Дай бог, они будут дальше расти и прогрессировать, — приводит слова Дзюбы «Матч ТВ».

