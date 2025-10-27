Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Объявлен расширенный состав сборной России на матчи с Перу и Чили в ноябре

Пресс-служба сборной России объявила расширенный состав национальной команды на товарищеские матчи с Перу и Чили. Всего в заявку попали 39 футболистов. Первая игра пройдёт в среду, 12 ноября, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Вторая встреча состоится в субботу, 15 ноября, на стадионе «Фишт» в Сочи.

Вратари

Матвей Сафонов («Пари Сен-Жермен», Париж), Александр Максименко («Спартак», Москва), Станислав Агкацев («Краснодар»), Денис Адамов («Зенит», Санкт-Петербург), Максим Бориско («Балтика», Калининград), Антон Митрюшкин («Локомотив», Москва).

Защитники

Илья Вахания, Виктор Мелёхин (оба – «Ростов», Ростов-на-Дону), Максим Осипенко («Динамо», Москва), Игорь Дивеев, Данил Круговой, Матвей Лукин (все – ЦСКА, Москва), Александр Сильянов, Евгений Морозов (оба – «Локомотив», Москва), Руслан Литвинов («Спартак», Москва), Мингиян Бевеев («Балтика», Калининград), Юрий Горшков («Зенит», Санкт-Петербург).

Полузащитники

Данил Глебов, Даниил Фомин (оба – «Динамо», Москва), Александр Черников, Никита Кривцов (оба – «Краснодар»), Наиль Умяров ( «Спартак», Москва), Матвей Кисляк, Иван Обляков, Кирилл Глебов (все – ЦСКА, Москва), Алексей Батраков, Дмитрий Баринов, Данил Пруцев (все – «Локомотив», Москва), Константин Кучаев («Ростов», Ростов-на-Дону), Алексей Миранчук («Атланта Юнайтед», Атланта), Максим Глушенков, Андрей Мостовой (оба – «Зенит», Санкт-Петербург), Александр Головин («Монако»), Лечи Садулаев («Ахмат», Грозный), Арсен Захарян («Реал Сосьедад», Сан-Себастьян).

Нападающие

Иван Сергеев («Динамо», Москва), Дмитрий Воробьев («Локомотив», Москва), Тамерлан Мусаев (ЦСКА, Москва), Александр Соболев («Зенит», Санкт-Петербург).

В октябрьскую паузу на игры национальных команд подопечные Валерия Карпина провели две товарищеские встречи. Сборная Ирана была переиграна со счётом 2:1, матч с командой Боливии завершился крупной победой со счётом 3:0.

Сборная России отстранена от всех соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. Сборные Перу и Чили заняли два последних места в отборочном турнире к чемпионату мира 2026 года от Южной Америки и также не примут участия в финальной стадии мундиаля.