Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок «Зенита» Ерохин высказался о судействе в матче с «Динамо»

Игрок «Зенита» Ерохин высказался о судействе в матче с «Динамо»
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин прокомментировал работу бригады арбитров в матче 13-го тура Мир РПЛ с московским «Динамо» (2:1). В роли главного арбитра в этой встрече выступал Алексей Сухой.

Мир Российская Премьер-лига . 13-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Бителло – 26'     1:1 Мостовой – 42'     2:1 Мантуан – 71'    

«Эпизод с отменённым голом Педро довольно сложный. Важно понять, что было вначале: фол или офсайд. После передачи Лусиано осталось ещё два защитника. Наверное, от этого Сухой и отталкивался в принятии своего решения.

Что касается судейства в целом, в первом тайме был отрезок, когда арбитр несколько раз не свистнул. Можно сказать, дал футболистам завестись. И уже от этого пошла более плотная, более жёсткая игра. Если бы в тех моментах он немножко по-другому себя повёл, думаю, градус смог бы остудить. А так, конечно, это была принципиальная борьба. В каждом эпизоде старались выиграть: и в подборе, и в атаке, и в обороне», — сказал Ерохин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.

Материалы по теме
«Впервые сыграл на таком большом стадионе». Вратарь «Динамо» Расулов — о матче с «Зенитом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android