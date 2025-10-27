Виктор Гусев: иногда я даже желал гола в ворота «Динамо» — исключительно ради интриги

Известный комментатор Виктор Гусев рассказал, как совмещал роль болельщика московского «Динамо» и нейтрального телекомментатора.

«Я никогда не слышал ни от тренеров, ни от футболистов: «Не ставьте на репортаж Гусева». По-моему, и разговора о фартовости и нефартовости никогда не возникало. Я знаю, что клубы пытались, и иногда им это удавалось, отстранять комментаторов. Но это за боление (как им казалось) за какую-то команду или неправильные оценки. А что касается предвзятости, раз уж я раскрыл, что являюсь болельщиком «Динамо», то у меня этого совершенно не было. В эфирах Озерова или Маслаченко сквозила симпатия к «Спартаку». Я же, садясь к микрофону, на полтора часа забывал, что это «Динамо». Может, я просто плохой болельщик, но я думал только о своих зрителях и о себе, чтобы сделать успешный репортаж. Более того, я даже иногда мысленно желал гола в ворота «Динамо» — исключительно ради интриги. И был сам себе противен в такие моменты! Это же ужасно. Но как только я покидал комментаторскую кабину — снова становился болельщиком. В этом плане мне было легко — не приходилось наступать на горло собственной песне», — рассказал Гусев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.