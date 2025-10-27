Скидки
Виктор Гусев: на финале ЧМ-1994 я, Орлов и Жолобов сидели в одних трусах

Виктор Гусев: на финале ЧМ-1994 я, Орлов и Жолобов сидели в одних трусах
Известный комментатор Виктор Гусев рассказал о своём назначении на финальный матч чемпионата мира — 1994 по футболу.

«На ЧМ-1994 вообще не думал, что мне, внештатнику, дадут финал. Его должен был комментировать Владимир Перетурин. Я уже освободился, сидел в отеле, по-моему, в Сан-Франциско и собирался спокойно посмотреть матч. И вдруг звонят из Москвы: «Комментируешь финал. Отправляйся в Лос-Анджелес». Володя, может быть, на меня обиделся, но я и сказать ничего не мог. Я как внештатник даже не знал, кто должен был игру комментировать, потому что были ещё Владислав Гусев из Питера, Георгий Саркисьянц… Но почему-то выбрали меня. Причём — удивительная вещь — я комментировал со второго тайма. Сейчас каналы делят между собой матчи, а в 1994-м финал делили пополам. Первый тайм из Пасадены комментировали Геннадий Орлов с Олегом Жолобовым. Мы все сидели рядом в одних трусах — жара 40 градусов! Они комментируют на РТР первый тайм, а в перерыве объявляют: «А теперь, друзья, переключите свои телеприёмники на Первый канал. Передаём слово Виктору Гусеву». Мне ещё и дополнительное время с серией пенальти достались.

Наверное, «мой» тайм был чуть поинтереснее, чем у Орлова и Жолобова, потому что всё шло к кульминации. А после была серия пенальти и промах несчастного Баджо, абсолютно лучшего игрока чемпионата!» — рассказал Гусев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

«Мне повезло на войне, в Антарктиде и «Крокусе». О футболе и жизни с Виктором Гусевым
Эксклюзив
«Мне повезло на войне, в Антарктиде и «Крокусе». О футболе и жизни с Виктором Гусевым
