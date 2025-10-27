Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Не видел, чтобы у него горели глаза». Слишкович — о Зиньковском в «Спартаке»

«Не видел, чтобы у него горели глаза». Слишкович — о Зиньковском в «Спартаке»
Комментарии

Бывший главный тренер московского «Спартака» Владимир Слишкович высказался о 29-летнем российском полузащитнике красно-белых Антоне Зиньковском. С июля этого года хавбек выступает за «Сочи» на правах аренды.

«Не видел, что у Зиньковского горели глаза. Не видел, что он был голодным. Не было, что он хотел забрать своё место в составе и не отдавать никому», — сказал Слишкович в выпуске на YouTube-канале «Спартак Шоу».

В московском «Спартаке» Слишкович работал ассистентом Гильермо Абаскаля с 17 июня 2022 года. 14 апреля 2024 года после ухода Абаскаля с поста главного тренера «Спартака» стал исполнять его обязанности.

Материалы по теме
«Думаю, получилось неплохо». Слишкович — о своей работе в «Спартаке»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android