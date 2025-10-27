«Не видел, чтобы у него горели глаза». Слишкович — о Зиньковском в «Спартаке»

Бывший главный тренер московского «Спартака» Владимир Слишкович высказался о 29-летнем российском полузащитнике красно-белых Антоне Зиньковском. С июля этого года хавбек выступает за «Сочи» на правах аренды.

«Не видел, что у Зиньковского горели глаза. Не видел, что он был голодным. Не было, что он хотел забрать своё место в составе и не отдавать никому», — сказал Слишкович в выпуске на YouTube-канале «Спартак Шоу».

В московском «Спартаке» Слишкович работал ассистентом Гильермо Абаскаля с 17 июня 2022 года. 14 апреля 2024 года после ухода Абаскаля с поста главного тренера «Спартака» стал исполнять его обязанности.