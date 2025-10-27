Артём Дзюба опередил Сергея Семака по количеству матчей в рамках чемпионата России

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба провёл 457-й матч в чемпионатах России и вышел на третье место в рейтинге футболистов с наибольшим количеством матчей во внутреннем первенстве, опередив Сергея Семака (456). Об этом сообщает телеграм-канал «Цифроскоп». 457-м матчем для 37-летнего Дзюбы стала игра 13-го тура Мир РПЛ между «Акроном» и «Локомотивом» (1:1).

Рекордсменом по числу игр в чемпионатах России является капитан и голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев — 607. На втором месте находится экс-защитник армейцев Сергей Игнашевич (489).

Дзюба выступает за «Акрон» с 2024 года. Контракт нападающего с тольяттинским клубом рассчитан до конца июня 2026-го. Сергей Семак известен своими выступлениями за ЦСКА, «Зенит» и казанский «Рубин». С 2018 года российский специалист возглавляет «Зенит».