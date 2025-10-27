Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Артём Дзюба опередил Сергея Семака по количеству матчей в рамках чемпионата России

Артём Дзюба опередил Сергея Семака по количеству матчей в рамках чемпионата России
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий тольяттинского «Акрона» Артём Дзюба провёл 457-й матч в чемпионатах России и вышел на третье место в рейтинге футболистов с наибольшим количеством матчей во внутреннем первенстве, опередив Сергея Семака (456). Об этом сообщает телеграм-канал «Цифроскоп». 457-м матчем для 37-летнего Дзюбы стала игра 13-го тура Мир РПЛ между «Акроном» и «Локомотивом» (1:1).

Мир Российская Премьер-лига . 13-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Беншимол – 42'     1:1 Монтес – 67'    

Рекордсменом по числу игр в чемпионатах России является капитан и голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев — 607. На втором месте находится экс-защитник армейцев Сергей Игнашевич (489).

Дзюба выступает за «Акрон» с 2024 года. Контракт нападающего с тольяттинским клубом рассчитан до конца июня 2026-го. Сергей Семак известен своими выступлениями за ЦСКА, «Зенит» и казанский «Рубин». С 2018 года российский специалист возглавляет «Зенит».

Материалы по теме
Дзюба — о Батракове: в моё время на улицу с такими волосами было выйти нельзя
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android