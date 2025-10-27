Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Видеообзор матча 13-го тура РПЛ «Акрон» — «Локомотив»

Видеообзор матча 13-го тура РПЛ «Акрон» — «Локомотив»
Аудио-версия:
Комментарии

Накануне состоялся матч 13-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались тольяттинский «Акрон» и московский «Локомотив». Игра прошла на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске. В качестве главного арбитра встречи выступил Антон Фролов из Москвы. Матч закончился вничью со счётом 1:1.

Мир Российская Премьер-лига . 13-й тур
26 октября 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Беншимол – 42'     1:1 Монтес – 67'    

Видеообзор матча:

Ролик опубликован в сообществе «Локомотива». Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал»

Первый мяч в игре забил 23-летний нападающий «Акрона» и сборной Кабо-Верде Беншимол на 42-й минуте. На 67-й минуте мексиканский защитник «Локомотива» Сесар Монтес сравнял счёт.

После 13 туров чемпионата России «Акрон» набрал 12 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице. «Локомотив» имеет в своём активе 27 очков и располагается на второй строчке.

Материалы по теме
Спортивный директор «Акрона»: слова Дзюбы? Трансферы с этим не связаны
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android