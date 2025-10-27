Видеообзор матча 13-го тура РПЛ «Акрон» — «Локомотив»

Накануне состоялся матч 13-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались тольяттинский «Акрон» и московский «Локомотив». Игра прошла на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске. В качестве главного арбитра встречи выступил Антон Фролов из Москвы. Матч закончился вничью со счётом 1:1.
Видеообзор матча:
Ролик опубликован в сообществе «Локомотива». Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал»
Первый мяч в игре забил 23-летний нападающий «Акрона» и сборной Кабо-Верде Беншимол на 42-й минуте. На 67-й минуте мексиканский защитник «Локомотива» Сесар Монтес сравнял счёт.
После 13 туров чемпионата России «Акрон» набрал 12 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице. «Локомотив» имеет в своём активе 27 очков и располагается на второй строчке.
