Валерий Карпин прокомментировал расширенный список сборной России на матчи с Перу и Чили

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о расширенном списке национальной команды на ноябрьские товарищеские матчи с Перу и Чили. Всего в заявку попали 39 футболистов. Первая игра пройдёт в среду, 12 ноября, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Вторая встреча состоится в субботу, 15 ноября, на стадионе «Фишт» в Сочи.

«В расширенный список традиционно вошли игроки, лучше всего проявившие себя в последних матчах за свои клубы. Также в него включены несколько футболистов, не получавших большой игровой практики в последних играх, в том числе восстанавливающиеся или сравнительно недавно восстановившиеся после повреждений. Их способности и потенциал хорошо знакомы тренерскому штабу.

При этом учитывалось, что график работы на сборе предусматривает всего две предыгровые и две восстановительные тренировки — времени и возможностей для «плавного погружения» в процесс подготовки не будет. Поэтому в списке в основном игроки, уже знакомые с нашими требованиями и подходом к работе», — приводит слова Карпина официальный сайт РФС.

В октябрьскую паузу на игры национальных команд подопечные Валерия Карпина провели две товарищеские встречи. Сборная Ирана была переиграна со счётом 2:1, матч с командой Боливии завершился крупной победой со счётом 3:0.

Сборная России отстранена от всех соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. Сборные Перу и Чили заняли два последних места в отборочном турнире к чемпионату мира 2026 года от Южной Америки и также не примут участие в финальной стадии мундиаля.

