Главная Футбол Новости

Расширенный состав сборной России: ЦСКА и «Локомотив» — лидеры по числу вызванных игроков

Расширенный состав сборной России: ЦСКА и «Локомотив» — лидеры по числу вызванных игроков
Аудио-версия:
ЦСКА и «Локомотив» стали лидерами среди клубов по числу игроков, включённых в расширенный состав национальной команды России на товарищеские матчи со сборными Перу и Чили. Первая игра пройдёт в среду, 12 ноября, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Вторая встреча состоится в субботу, 15 ноября, на стадионе «Фишт» в Сочи.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
12 ноября 2025, среда. 14:00 МСК
Россия
Не начался
Перу
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
15 ноября 2025, суббота. 14:00 МСК
Россия
Не начался
Чили
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Всего в заявку из 39 человек попали по семь футболистов из двух московских клубов.

ЦСКА: Игорь Дивеев, Данил Круговой, Матвей Лукин, Матвей Кисляк, Иван Обляков, Кирилл Глебов, Тамерлан Мусаев.

«Локомотив»: Антон Митрюшкин, Александр Сильянов, Евгений Морозов, Алексей Батраков, Дмитрий Баринов, Данил Пруцев, Дмитрий Воробьёв.

В октябрьскую паузу на игры национальных команд подопечные Валерия Карпина провели две товарищеские встречи. Сборная Ирана была переиграна со счётом 2:1, матч с командой Боливии завершился крупной победой со счётом 3:0.

Сборная России отстранена от всех соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. Сборные Перу и Чили заняли два последних места в отборочном турнире к чемпионату мира 2026 года от Южной Америки и также не примут участия в финальной стадии мундиаля.

