Агент Тюкавина отреагировал на непопадание нападающего «Динамо» в сборную России

Комментарии

Футбольный агент Алексей Сафонов, являющийся представителем нападающего «Динамо» Москва Константина Тюкавина, отреагировал на непопадание своего клиента в расширенный состав сборной России на ноябрьский учебно-тренировочный сбор.

«Вопросы к главному тренеру сборной. Костя за последнее время набрал форму, но, видимо, считают, что ему нужно окончательно восстановиться. Футбол такой вид спорта: попроси назвать список сборной, и каждый назовёт свой. Костя мечтает играть в сборной России, но не от него всё зависит. Наверное, Карпин считает, что сейчас остальные сильнее», — сказал Сафонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

