«Жо попал». Комментатор Виктор Гусев рассказал о самых смешных оговорках в эфире

Известный спортивный комментатор Виктор Гусев рассказал о самых забавных своих оговорках в прямом эфире.

«Оговорки реально были, и некоторые — совершенно смешные. Например, Секс Фабрегас или Пидор — извиняюсь, Питер! — Одемвингие. У меня прекрасные отношения были с покойным Георгием Ярцевым, но, когда он в расстройстве ушёл с тренерской скамейки в знаменитом матче с Португалией, я случайно назвал его Яйцевым. А люди увидели в этом какую-то негативную оценку: «Вот, правильно назвал его Яйцевым!» Хотя совершенно никакого подтекста или умысла в этой оговорке не было.

Кубок Первого канала был потрясающим турниром. Топовые команды приезжали — «Спартак», ЦСКА, киевское «Динамо», «Шахтёр», «Црвена Звезда». Все жили в трёх гостиницах на берегу моря в Тель-Авиве, ходили друг к другу в гости. Потом Роману Абрамовичу пришлось сконцентрироваться на финансировании подготовки России к чемпионату мира, и турнир в Израиле закрылся. Даже он охватить всё не мог. Именно там, в Израиле, в ЦСКА и появился Жо. И первое, что я сказал в эфире про него: «Жо попал». Мне редактор в наушник говорит: «Осторожно. После Жо не надо «па». Проходит пять минут, у меня вылетает: «Жо подумал». Слышу: «Виктор, ты над нами издеваешься?» Слава богу, бразильца меняют. Он уходит с поля, редактор вздохнул с облегчением. Тренер что-то ему говорит, а я сопровождаю это фразой: «Жо по-португальски что-то отвечает». В Москве просто взорвались: «А на каком ещё языке мог ответить Жо?! Ты специально добавил «по-португальски»!»

Ещё раз меня заподозрили, что заранее заготовил шутку, на матче с Ирландией. У них был запасной по фамилии Кокс, который по ходу встречи вышел на поле. Без всякой задней мысли я сказал: «Думаю, сейчас ирландцам поможет свеженький Кокс». Вы не поверите, я даже не знал сленгового значения этого слова! Об игре слов, признаюсь, подумал, но имел в виду — уголька в топку подбросить, кокса угольного! А все потом: «Ну ты и заготовил, конечно: свеженький кокс…» А история с Мором?

У «Спартака» полсостава травмированы или заболели. На матч с «Локомотивом» вышли резервисты. И я говорю: «Мор пришёл в «Спартак» из дубля». На меня тогда спартаковские болельщики взъелись: «И так всё плохо, а ты ещё издеваешься!» А я имел в виду Эдика Мора, теперь уже своего хорошего знакомого! Когда встречаемся с ним в коридорах Останкино, улыбаемся», — рассказал Гусев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.