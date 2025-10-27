Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кафанов объяснил, почему на матчи с Перу и Чили в сборную России вызвали шесть вратарей

Кафанов объяснил, почему на матчи с Перу и Чили в сборную России вызвали шесть вратарей
Аудио-версия:
Комментарии

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался о вызванных голкиперах на ноябрьский международный сбор, в рамках которого россияне сыграют с Чили и Перу. В итоговой заявке оказалось шесть вратарей — Матвей Сафонов («Пари Сен-Жермен»), Александр Максименко («Спартак»), Станислав Агкацев («Краснодар»), Денис Адамов («Зенит»), Максим Бориско («Балтика») и Антон Митрюшкин («Локомотив»). По словам Кафанова, двое из них точно не попадут в заявку на матчи с чилийцами и перуанцами.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
12 ноября 2025, среда. 14:00 МСК
Россия
Не начался
Перу
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В итоговом составе останутся четыре голкипера. Впереди ещё два тура РПЛ, и возможен вариант, при котором на ноябрьский сбор будет вызван тот, кого не было в расширенном списке. Тренерский штаб продолжает следить за кандидатами в сборную. Например, можно отметить, что в этом туре РПЛ вратарь «Акрона» Виталий Гудиев был признан лучшим игроком встречи с «Локомотивом». Как уже не раз отмечал, есть основная обойма голкиперов, которые стабильно вызываются в сборную, – Матвей Сафонов, Стас Агкацев и Саша Максименко.

С остальными ребятами тренерский штаб сейчас знакомится. Если сложится, хотелось бы посмотреть в тренировочном процессе и в деле Максима Бориско. Как и всегда, хочется дать возможность сыграть всем вратарям, которые попадут в финальный состав на сбор. Нам предстоят серьёзные соперники, и хочется проверить, на что способны наши голкиперы в матчах с такими сильными командами, как Перу и Чили», — приводит слова Кафанова официальный сайт РФС.

Материалы по теме
Официально
Объявлен расширенный состав сборной России на матчи с Перу и Чили в ноябре
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android