Игору Тудору объявили об увольнении из «Ювентуса» — Фабрицио Романо

Руководство туринского «Ювентуса» сообщило главному тренеру первой команды Игору Тудору об увольнении на фоне последних неудачных результатов, сообщает известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.

Тудору 47 лет, «Ювентус» он возглавил 23 марта 2025-го. 13 июня туринцы продлили контракт с хорватским специалистом до конца июня 2027 года с возможностью продления ещё на один сезон.

«Старая синьора» после восьми туров Серии А нынешнего сезона набрала 12 очков и расположилась на восьмом месте. В следующем матче внутреннего первенства туринцы сыграют с «Удинезе» на домашней арене. Лидирует в чемпионате Италии «Наполи» (18).

