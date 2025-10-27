Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Объявлены судейские назначения на матчи шестого раунда Пути регионов Кубка России

Пресс-служба РФС объявила судейские назначения на матчи шестого раунда Пути регионов Фонбет Кубка России, которые пройдут в конце октября.

28 октября, вторник

«Челябинск» – «КАМАЗ»: судья – Андрей Прокопов. Помощники судьи – Альмир Хатмуллин, Вячеслав Охрименко; резервный судья – Ефим Рубцов; инспектор – Юрий Князев.

29 октября, среда

«Торпедо» Москва – «Кубань Холдинг»: судья – Олег Гусаков. Помощники судьи – Алексей Линкин, Никита Матиеску; резервный судья – Юрий Матвеев; инспектор – Дмитрий Березнев.

30 октября, четверг

«Уфа» – «Нефтехимик»: судья – Матвей Заика. Помощники судьи – Андрей Филипкин, Андрей Пелых; резервный судья – Михаил Плиско; инспектор – Сергей Хральцов.

«Факел» – «Арсенал» Тула: судья – Антон Анопа. Помощники судьи – Александр Павлов, Арсений Новиков; резервный судья – Данил Набока; инспектор – Михаил Ходырев.