«Отбился, не струсил». Казаков отреагировал на попытку похищения Мостового

Российский журналист Илья Казаков отреагировал на новости о попытке похищения футболиста «Зенита» Андрея Мостового. Накануне стало известно, что на Мостового напали в Санкт-Петербурге с целью похищения и вымогательства денег. Однако спортсмен отбился от преступников, которыми в итоге оказались студенты в возрасте 19-20 лет. Они исполняли «заказ», поступивший от анонимного пользователя в мессенджере. Злоумышленники уже задержаны.

«Мостовой не робкого десятка парень. Отбился, не струсил. Чтобы игрока сборной, звезду топ-клуба пытались похитить — не припомню такого. Сотрудникам органов за такую оперативную работу — респект», — написал Казаков в своём телеграм-канале.