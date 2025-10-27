Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Отбился, не струсил». Казаков отреагировал на попытку похищения Мостового

«Отбился, не струсил». Казаков отреагировал на попытку похищения Мостового
Комментарии

Российский журналист Илья Казаков отреагировал на новости о попытке похищения футболиста «Зенита» Андрея Мостового. Накануне стало известно, что на Мостового напали в Санкт-Петербурге с целью похищения и вымогательства денег. Однако спортсмен отбился от преступников, которыми в итоге оказались студенты в возрасте 19-20 лет. Они исполняли «заказ», поступивший от анонимного пользователя в мессенджере. Злоумышленники уже задержаны.

«Мостовой не робкого десятка парень. Отбился, не струсил. Чтобы игрока сборной, звезду топ-клуба пытались похитить — не припомню такого. Сотрудникам органов за такую оперативную работу — респект», — написал Казаков в своём телеграм-канале.

Материалы по теме
Появились первые комментарии похитителей Андрея Мостового
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android