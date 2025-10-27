«Для галочки» в расширенный список никого не включали». Карпин — о составе сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил принципы выбора футболистов в расширенный список национальной команды на ноябрьские матчи со сборными Перу и Чили. Всего в заявку попали 39 футболистов. Первая игра пройдёт в среду, 12 ноября, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Вторая встреча состоится в субботу, 15 ноября, на стадионе «Фишт» в Сочи.

«Для галочки» в расширенный список никого не включали – каждый из игроков имеет возможность доказать свою необходимость для сборной в оставшихся до паузы матчах. Всё будет зависеть от уровня их выступлений и функционального состояния», — приводит слова Карпина официальный сайт РФС.

Сборная России отстранена от всех соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года. Сборные Перу и Чили заняли два последних места в отборочном турнире к чемпионату мира 2026 года от Южной Америки и также не примут участия в финальной стадии мундиаля.