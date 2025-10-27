Гусев объяснил, почему в репортаже с матча Россия — США называл Хабибулина Нигматуллиным

Известный комментатор Виктор Гусев рассказал об одном из забавных ляпов в прямом эфире.

«О, это особая история. Олимпиада в Солт-Лейк-Сити, играем с Америкой. Матч ночью, но вся страна смотрит. Со мной сидит Никита Михалков, парный репортаж. Мы с ним до этого откомментировали открытие Игр. Он как режиссёр всё там здорово разобрал. А на хоккейном матче уже я чувствовал себя ответственным. За себя переживал, за него — и оказался в состоянии рассредоточенности. А Коля Хабибулин, наш вратарь, был частью того самого проекта «Русские пингвины». Фактически я помогал ему с отъездом в НХЛ. Виктор Тихонов — прекрасный тренер, но в Хабибулине не разобрался. А может, просто лукавил, когда говорил: «Зачем им Хабибулин? Он же вообще никакой вратарь». Может быть, просто не хотел, чтобы Коля уехал. На переговорах я всё переводил. Для меня это был не какой-то посторонний человек, а очень близкий знакомый. И вдруг я его называю Нигматуллиным! Мне подсказывают: «Виктор, осторожно». У меня второй раз проскальзывает Нигматуллин. Я ещё весело извинился: «Друзья, простите, что тут у меня уши футбольного комментатора вылезают». Был уверен, что всё обойдётся. Но реакция оказалась такой злой — до сих пор вспоминают. Говорили, что Гусев садится комментировать, не зная состав команды. Не будешь же рассказывать, что мы несколько дней назад с Колей Хабибулиным вели переговоры с НХЛ. Такое бывает. Это просто беда. А эта моя ошибка ещё и наложилась на ужасное настроение ночной Москвы и всей страны после поражения от США. Люди ждали победы, а наши проиграли», — рассказал Гусев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.